Федерер установил очередное историческое достижение

Швейцарец стал первым теннисистом, который провел 1100 недель в топ-100 рейтинга АТР.

Федерер установил очередное историческое достижение
Роджер Федерер
Фото: tennishead.net

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер в марте провел первый официальный матч после 14-месячного перерыва.

Долгое отсутствие швейцарца на корте не помешало ему установить очередное уникальное достижение.

39-летний Роджер находится в первой сотне мирового рейтинга АТР 1100 недель.

Федерер стал первым игроком в истории с таким показателем. В топ-3 по количеству недель входят американцы Андре Агасси (1019 недель) и Джимми Коннорс (963), которые давно завершили спортивную карьеру.

Из действующих игроков на втором месте находится Фелисиано Лопес (946 недель), третий - легендарный испанец Рафаэль Надаль (913).

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