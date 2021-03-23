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2021-03-23
Федерер установил очередное историческое достижение
Швейцарец стал первым теннисистом, который провел 1100 недель в топ-100 рейтинга АТР.
Роджер Федерер
Фото: tennishead.net
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер в марте провел первый официальный матч после 14-месячного перерыва.
Долгое отсутствие швейцарца на корте не помешало ему установить очередное уникальное достижение.
39-летний Роджер находится в первой сотне мирового рейтинга АТР 1100 недель.
Федерер стал первым игроком в истории с таким показателем. В топ-3 по количеству недель входят американцы Андре Агасси (1019 недель) и Джимми Коннорс (963), которые давно завершили спортивную карьеру.
Из действующих игроков на втором месте находится Фелисиано Лопес (946 недель), третий - легендарный испанец Рафаэль Надаль (913).