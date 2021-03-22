Новостей.COM ⇒
2021-03-22
Гимн Украины звучал в роSSийской Казани: украинский шпажист выиграл "золото" на этапе Кубка мира
Игорь Рейзлин был лучшим в шпаге.
Фото: FIE
Игорь Рейзлин
Украинец Игорь Рейзлин выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Казани.
37-летний украинский шпажист на пути к финалу обыграл египтянина Ахмеда Эль-Сайеда (15:7), а в финальной схватке победил действующего чемпиона мира, венгра Гергея Шиклоше (15:11).
Фото: FIE
Напомним, Рейзлин является двукратным призером чемпионата мира 2019 года в Будапеште. В этом году он стал кавалером ордена Даниила Галицкого.
Сегодня состоятся командные соревнования, по итогам которых станут известны обладатели олимпийских лицензий в Японию.