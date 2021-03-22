Гимн Украины звучал в роSSийской Казани: украинский шпажист выиграл "золото" на этапе Кубка мира

Игорь Рейзлин был лучшим в шпаге.

Игорь Рейзлин
Фото: FIE
Игорь Рейзлин

Украинец Игорь Рейзлин выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Казани.

37-летний украинский шпажист на пути к финалу обыграл египтянина Ахмеда Эль-Сайеда (15:7), а в финальной схватке победил действующего чемпиона мира, венгра Гергея Шиклоше (15:11).

Фото: FIE
Украинец во второй раз в карьере добился золотой награды этапа Кубка мира. Два года назад он выиграл соревнования в Берне.

Напомним, Рейзлин является двукратным призером чемпионата мира 2019 года в Будапеште. В этом году он стал кавалером ордена Даниила Галицкого.

Сегодня состоятся командные соревнования, по итогам которых станут известны обладатели олимпийских лицензий в Японию.

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