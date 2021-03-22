"Шахтер" оштрафовал и перевел Тайсона в дубль. Футбол

На такое решение руководства клуба повлиял матч с "Ромой".

"Шахтер" оштрафовал и перевел Тайсона в дубль.
Тайсон
Фото: ФК "Шахтар"

Руководство "Шахтера" сослало в дубль полузащитника Тайсона, сообщает телеканал Футбол 1/2/3.

Клуб также оштрафует игрока более чем на половину месячной зарплаты за нарушение спортивного режима, информирует телеграм-канал "Бомбардир".

Причиной такого дисциплинарного наказания, по словам директора по футболу "Шахтера" Дарио Срны, стал отказ хавбека разминаться и выходить на замену во время матча Лиги Европы против "Ромы" (1:2).

После этого клуб принял решение отправить его в дубль, теперь он тренируется там.

"Это игрок, который много сделал для «Шахтера», я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.

Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение", - прокомментировал ситуацию бывший капитан команды, а ныне функционер клуба.

Тайсон не поехал с основной командой в Харьков на матч 19-го тура Favbet Лиги против ПФК "Львов" (2:3).

Скорее всего, Тайсон не будет играть и за дубль.

Его контракт с "Шахтером" заканчивается по завершении сезона.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Всемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца ПахнюкаВсемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца Пахнюка
Лукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финишеЛукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финише
В Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителямиВ Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителями
Молодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. ФутболМолодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. Футбол
Виталий Кличко назвал матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" "вторым Буковелем". ФутболВиталий Кличко назвал матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" "вторым Буковелем". Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Президент "Реал Фарм" обновил рекорд самого возрастного профессионального футболиста в УкраинеПрезидент "Реал Фарм" обновил рекорд самого возрастного профессионального футболиста в Украине
Украина ответила на решение CAS о присуждении сборной технического поражения в матче Лиги наций. ФутболУкраина ответила на решение CAS о присуждении сборной технического поражения в матче Лиги наций. Футбол
CAS оставил в силе техническое поражение Украины в матче со Швейцарией. ФутболCAS оставил в силе техническое поражение Украины в матче со Швейцарией. Футбол
Генеральный директор "Шахтера" возмущен запретом на посещение матча Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". ФутболГенеральный директор "Шахтера" возмущен запретом на посещение матча Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". Футбол
"Брюгге" выкупил у "Шахтера" контракт игрока сборной Украины. Футбол"Брюгге" выкупил у "Шахтера" контракт игрока сборной Украины. Футбол
В Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителямиВ Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителями
Футболист "Кремонезе" забил потрясающий гол в чемпионате Италии с 65 метровФутболист "Кремонезе" забил потрясающий гол в чемпионате Италии с 65 метров
Суркис жестко прокомментировал дисквалификацию стадиона "Динамо". ФутболСуркис жестко прокомментировал дисквалификацию стадиона "Динамо". Футбол
Бельгийские футбольные клубы проголосовали за создание объединенной лиги с НидерландамиБельгийские футбольные клубы проголосовали за создание объединенной лиги с Нидерландами
Виталий Кличко назвал матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" "вторым Буковелем". ФутболВиталий Кличко назвал матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" "вторым Буковелем". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости