"Шахтер" оштрафовал и перевел Тайсона в дубль. Футбол

На такое решение руководства клуба повлиял матч с "Ромой".

Руководство "Шахтера" сослало в дубль полузащитника Тайсона, сообщает телеканал Футбол 1/2/3.

Клуб также оштрафует игрока более чем на половину месячной зарплаты за нарушение спортивного режима, информирует телеграм-канал "Бомбардир".

Причиной такого дисциплинарного наказания, по словам директора по футболу "Шахтера" Дарио Срны, стал отказ хавбека разминаться и выходить на замену во время матча Лиги Европы против "Ромы" (1:2).

После этого клуб принял решение отправить его в дубль, теперь он тренируется там.

"Это игрок, который много сделал для «Шахтера», я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.

Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение", - прокомментировал ситуацию бывший капитан команды, а ныне функционер клуба.

Тайсон не поехал с основной командой в Харьков на матч 19-го тура Favbet Лиги против ПФК "Львов" (2:3).

Скорее всего, Тайсон не будет играть и за дубль.

Его контракт с "Шахтером" заканчивается по завершении сезона.