Президент "Реал Фарм" обновил рекорд самого возрастного профессионального футболиста в Украине

Николай Лиховидов недавно отметил свой 55-й день рождения.

Президент "Реал Фарм" обновил рекорд самого возрастного профессионального футболиста в Украине
Микола Лиховидов
Фото: real-farma.com.ua

Президент "Реал Фарм" Николай Лиховидов обновил собственный рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине, сообщает sportarena.com.

Новое достижение играющий функционер установил в поединке 13-го тура группы Б второй лиги против запорожского "Металлурга" (1:3).

Лиховидов вышел на замену в эндшпиле поединка. В день матча ему исполнилось 55 лет, 1 месяц и 21 дней.

В текущем сезоне Лиховидов провел шесть матчей за свой клуб.

Напомним, Лиховидов-старший играет в одной команде с сыном Андреем, который на матч с "Металлургом" вышел на поле в стартовом составе.

"Реал Фарм" идет на 8-м месте в группе Б второй лиги. 27 марта команда Лиховидова сыграет против "Кривбасса".

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