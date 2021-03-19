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2021-03-19
Президент "Реал Фарм" обновил рекорд самого возрастного профессионального футболиста в Украине
Николай Лиховидов недавно отметил свой 55-й день рождения.
Микола Лиховидов
Фото: real-farma.com.ua
Президент "Реал Фарм" Николай Лиховидов обновил собственный рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине, сообщает sportarena.com.
Новое достижение играющий функционер установил в поединке 13-го тура группы Б второй лиги против запорожского "Металлурга" (1:3).
Лиховидов вышел на замену в эндшпиле поединка. В день матча ему исполнилось 55 лет, 1 месяц и 21 дней.
В текущем сезоне Лиховидов провел шесть матчей за свой клуб.
Напомним, Лиховидов-старший играет в одной команде с сыном Андреем, который на матч с "Металлургом" вышел на поле в стартовом составе.
"Реал Фарм" идет на 8-м месте в группе Б второй лиги. 27 марта команда Лиховидова сыграет против "Кривбасса".