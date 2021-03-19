Украина ответила на решение CAS о присуждении сборной технического поражения в матче Лиги наций. Футбол

Наша сборная стала заложницей недоразумения.

Украина ответила на решение CAS о присуждении сборной технического поражения в матче Лиги наций
УАФ
Фото: уаф

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) и оставил в силе техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, который не состоялся.

Однако украинская сторона продолжает считать свою позицию правильной.

При этом УАФ надеется, что такое "недоразумение" поможет украинской сборной на старте отбора к ЧМ-2022.

"CAS подтвердил решение КДК УЕФА по делу об отмененном матче Лиги наций Украина - Швейцария.

Технический результат этого поединка остается в силе.

Но позиция Украинской ассоциации футбола является неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке", - сообщает пресс-служба УАФ.

"Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: "Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом или что он был другим образом небрежен или неосторожен в защите игроков от COVID-19. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виновен, а является еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19", - убеждены украинские футбольные функционеры.

"Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022", - говорится в обращении.

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