Экс-наставник "Динамо" уволен с поста главного тренера роSSийского "Ротора"

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера "Ротора", сообщает официальный сайт роSSийского клуба.

Руководство волгоградского клуба объяснило отставку Хацкевича неудовлетворительными результатами команды.

После 23 туров "Ротор" занимает 13-е место в РоSSийской премьер-лиге. После зимней паузы "синие" провели 4 поединка, в которых набрали лишь одно очко.

"Ротор" находится в зоне переходных матчей, опережая зону вылета на 4 очка.

Напомним, 47-летний белорусский специалист возглавил волгоградскую команду в декабре 2019 года. В прошлом году он вывел команду в РПЛ.

В 2017-2019 годах Хацкевич тренировал киевское "Динамо".