Экс-наставник "Динамо" уволен с поста главного тренера роSSийского "Ротора"

Руководство не удовлетворено работой Александра Хацкевича.

Экс-наставник "Динамо" уволен с поста главного тренера роSSийского "Ротора"
Олександр Хацкевич
Фото: ФК "Ротор"

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера "Ротора", сообщает официальный сайт роSSийского клуба.

Руководство волгоградского клуба объяснило отставку Хацкевича неудовлетворительными результатами команды.

После 23 туров "Ротор" занимает 13-е место в РоSSийской премьер-лиге. После зимней паузы "синие" провели 4 поединка, в которых набрали лишь одно очко.

"Ротор" находится в зоне переходных матчей, опережая зону вылета на 4 очка.

Напомним, 47-летний белорусский специалист возглавил волгоградскую команду в декабре 2019 года. В прошлом году он вывел команду в РПЛ.

В 2017-2019 годах Хацкевич тренировал киевское "Динамо".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Всемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца ПахнюкаВсемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца Пахнюка
Лукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финишеЛукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финише
В Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителямиВ Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителями
Умер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. ФутболУмер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. Футбол
Молодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. ФутболМолодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Креативный директор Олимпиады-2020 в Токио уволен из-за идеи нарядить актрису "плюс-сайз" в образ Олимпийской свиньиКреативный директор Олимпиады-2020 в Токио уволен из-за идеи нарядить актрису "плюс-сайз" в образ Олимпийской свиньи
Экс-наставник "Шахтера" отказался возглавить московский "Спартак"Экс-наставник "Шахтера" отказался возглавить московский "Спартак"
УЕФА поставил перед городами-организаторами Евро-2020 обязательное условие для принятия матчейУЕФА поставил перед городами-организаторами Евро-2020 обязательное условие для принятия матчей
WADA завершило расследование о ливрее болида команды Формулы-1 в цветах роSSийского флагаWADA завершило расследование о ливрее болида команды Формулы-1 в цветах роSSийского флага
ФК "Львов" официально назначил нового главного тренераФК "Львов" официально назначил нового главного тренера
В Украинской премьер-лиге - очередная отставка главного тренераВ Украинской премьер-лиге - очередная отставка главного тренера
Экс-наставник сборной США по спортивной гимнастике застрелился после обвинений в насилииЭкс-наставник сборной США по спортивной гимнастике застрелился после обвинений в насилии
В Украинской Премьер-лиге уволили очередного главного тренераВ Украинской Премьер-лиге уволили очередного главного тренера
Противоречиво завершилось голосование на награду лучшего футбольного тренера 2020 годаПротиворечиво завершилось голосование на награду лучшего футбольного тренера 2020 года
Вот так поворот: Шевченко может заменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси" - СМИ. ФутболВот так поворот: Шевченко может заменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси" - СМИ. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости