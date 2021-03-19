CAS оставил в силе техническое поражение Украины в матче со Швейцарией. Футбол

Украина покидает элитный дивизион Лиги наций.

CAS оставил в силе техническое поражение Украины в матче со Швейцарией
CAS
Фото: УАФ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) и оставил в силе техническое поражение сборной Украины в несостоявшемся матче Лиги наций против Швейцарии, сообщается на официальном сайте CAS.

В своем постановлении суд указал, что в материалах дела нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт (УАФ - LB.ua) не действовал согласно протоколу или не смог защитить игроков от заражения коронавирусом.

В то же время утверждается, что Украина стала случайной жертвой пандемии COVID-19 и никак не виновата в том, что власти кантона Люцерн ввели карантин и запретили проведение матча.

Матч Швейцария - Украина должен был состояться 17 ноября в Люцерне, но его отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в стане украинской национальной команды.

Украина предлагала перенести игру на другую дату, но УЕФА засчитал команде Андрея Шевченко техническое поражение со счетом 0:3.

Отметим, это решение (техническое поражение) отбросило Украину на последнее место в группе, и она на следующий розыгрыш покидает дивизион А Лиги наций.

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