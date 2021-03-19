Креативный директор Олимпиады-2020 в Токио уволен из-за идеи нарядить актрису "плюс-сайз" в образ Олимпийской свиньи

Подготовка к летним Олимпийским играм сопровождается громкими скандалами.

Хироши Сасаки
Фото: theguardian
Хироши Сасаки

Главный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Хироши Сасаки ушел в отставку, попав в скандал после того, как выразил свою идею, сообщает The Mainichi

Сасаки предложил известной японской актрисе, телеведущей и основательнице собственного модного бренда Наоми Ватанабе во время церемонии открытия Игр спуститься сверху в образе свиньи. Сасаки хотел назвать ее Olympig - "олимпийской свиньей", обыграв таким образом слова "Олимпиада" и "свинья", а также учитывая крупную фигуру Ватанабе.

Harper\'\'s Bazaar Hong Kong, октябрь 2019
Harper\'\'s Bazaar Hong Kong, октябрь 2019

Идею он изложил другим коллегам в рабочем чате в приложении Line.

"Я часто шучу. Я думал, что идея с Ватанабе в милом розовом костюме и высунутым языком сделает ее неотразимой, но меня сразу же отчитали коллеги-мужчины", - приводит слова Сасаки издание.

"В моих мыслях и словах было очень неуместное выражение. Я искренне извиняюсь перед ней и перед людьми, которые почувствовали дискомфорт из-за этого. Я раскаиваюсь", - добавил уже экс-главный креативщик церемонии открытия и закрытия Олимпиады.

В свою очередь, председатель организационного комитета "Токио-2020" Сейко Хасимото была шокирована полетом фантазии Сасаки и отнеслась к его высказываниям крайне негативно.

"При просмотре статьи в еженедельнике я была шокирована. Слова были неуместными. Когда я стала президентом оргкомитета, я сделала гендерное равенство одной из наших ключевых инициатив для восстановления общего доверия", - приводит слова Хасимото пресс-служба оргкомитета.

"Господин Сасаки сообщил мне в среду вечером о своем намерении уйти в отставку. Он пояснил факты, выразил сожаление, повторил свои извинения.

Учитывая обстоятельства, я серьезно отнеслась к решению господина Сасаки. Я приняла его отставку", - заявила Хасимото.

Напомним, что Хасимото стала председателем оргкомитета всего месяц назад после другого скандала - вокруг сексистских высказываний предыдущего главы Есиро Мори.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Всемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца ПахнюкаВсемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца Пахнюка
Лукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финишеЛукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финише
Умер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. ФутболУмер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. Футбол
За следующий бой Ломаченко предлагают семизначную суммуЗа следующий бой Ломаченко предлагают семизначную сумму
Молодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. ФутболМолодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Генеральный директор "Шахтера" возмущен запретом на посещение матча Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". ФутболГенеральный директор "Шахтера" возмущен запретом на посещение матча Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". Футбол
Олимпиада-2020 в Токио пройдет без иностранных болельщиковОлимпиада-2020 в Токио пройдет без иностранных болельщиков
Олимпиада-2020 в Токио скорее всего пройдет без зарубежных зрителейОлимпиада-2020 в Токио скорее всего пройдет без зарубежных зрителей
Немецкие волейболистки отказались играть в Катаре из-за запрета открытых купальниковНемецкие волейболистки отказались играть в Катаре из-за запрета открытых купальников
Матч Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" оказался под угрозой срыва из-за морозовМатч Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" оказался под угрозой срыва из-за морозов
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку после сексистских высказыванийГлава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку после сексистских высказываний
Глава МОК прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады-2020 подать в отставкуГлава МОК прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады-2020 подать в отставку
Директор Украинской Премьер-лиги рассказал о возвращении зрителей на трибуныДиректор Украинской Премьер-лиги рассказал о возвращении зрителей на трибуны
Украинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допингУкраинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допинг
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандалГлава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандал
Последние новости
Подгружаем последние новости