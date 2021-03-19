Креативный директор Олимпиады-2020 в Токио уволен из-за идеи нарядить актрису "плюс-сайз" в образ Олимпийской свиньи

Подготовка к летним Олимпийским играм сопровождается громкими скандалами.

Фото: theguardian Хироши Сасаки

Главный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Хироши Сасаки ушел в отставку, попав в скандал после того, как выразил свою идею, сообщает The Mainichi

Сасаки предложил известной японской актрисе, телеведущей и основательнице собственного модного бренда Наоми Ватанабе во время церемонии открытия Игр спуститься сверху в образе свиньи. Сасаки хотел назвать ее Olympig - "олимпийской свиньей", обыграв таким образом слова "Олимпиада" и "свинья", а также учитывая крупную фигуру Ватанабе.

Harper\'\'s Bazaar Hong Kong, октябрь 2019

Идею он изложил другим коллегам в рабочем чате в приложении Line.

"Я часто шучу. Я думал, что идея с Ватанабе в милом розовом костюме и высунутым языком сделает ее неотразимой, но меня сразу же отчитали коллеги-мужчины", - приводит слова Сасаки издание.

"В моих мыслях и словах было очень неуместное выражение. Я искренне извиняюсь перед ней и перед людьми, которые почувствовали дискомфорт из-за этого. Я раскаиваюсь", - добавил уже экс-главный креативщик церемонии открытия и закрытия Олимпиады.

В свою очередь, председатель организационного комитета "Токио-2020" Сейко Хасимото была шокирована полетом фантазии Сасаки и отнеслась к его высказываниям крайне негативно.

"При просмотре статьи в еженедельнике я была шокирована. Слова были неуместными. Когда я стала президентом оргкомитета, я сделала гендерное равенство одной из наших ключевых инициатив для восстановления общего доверия", - приводит слова Хасимото пресс-служба оргкомитета.

"Господин Сасаки сообщил мне в среду вечером о своем намерении уйти в отставку. Он пояснил факты, выразил сожаление, повторил свои извинения.

Учитывая обстоятельства, я серьезно отнеслась к решению господина Сасаки. Я приняла его отставку", - заявила Хасимото.

Напомним, что Хасимото стала председателем оргкомитета всего месяц назад после другого скандала - вокруг сексистских высказываний предыдущего главы Есиро Мори.