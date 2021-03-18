Генеральный директор "Шахтера" возмущен запретом на посещение матча Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". Футбол

Сергей Палкин отметил, что строгий локдаун в столице стартует только в субботу.

Генеральный директор "Шахтера" Сергій Палкин прокомментировал решение киевской власти провести сегодняшний матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы" за закрытыми дверями НСК "Олимпийский".

Функционер задался вопросом о целесообразности решения властей запретить посещение болельщиками данного матча ввиду большого числа людей, которые уже выехали на игру из регионов, о чем Палкин написал в своем Facebook.

"Данное решение вызвало волну возмущения болельщиков "Шахтера". В связи с этим, хотел бы задать несколько вопросов руководству города:

- Почему решение о проведении матча без зрителей принято фактически за сутки до начала поединка, когда тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева ?

- Что мешало обнародовать его за два-три дня до матча, или на прошлой неделе? Ведь проводя аналогии, ситуация напоминает посещение ресторана, когда вы пришли, сделали заказ, а через 15 минут вам говорят покинуть помещение, потому что ресторан закрыт из-за решения техногенной комиссии Киева;

- Почему, делая свои заявления, официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра количества болельщиков, которые присутствовали бы на матче, не превышает 14 тысяч?

- Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях.

- В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны будут переполнены болельщиками, съехавшимися из разных городов страны, то действительно наступит второй "Буковель". Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?

"Шахтер" и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, допустивших подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопросы так и останутся без ответов", - убежден генеральный директор "Шахтера".

Сегодня киевская власть объявила о введении в столице строгого карантина, который вступит в силу в субботу, 20 марта, то есть только через два дня после матча ЛЕ.

Матч "Шахтер" - "Рома" стартует в 19:55. Первая игра в Риме завершилась поражением "горняков" - 0:3.