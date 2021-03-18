Майк Тайсон озвучил дату своего второго боя после возвращения в ринг

Легенда бокса прервал "пенсионную" жизнь.

Майк Тайсон
Фото: boxingscene.com
Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон назвал дату своего следующего поединка. При этом он не сообщил, кто станет его соперником.

Об этом он заявил во время совместного подкаста с чемпионом мира во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО).

"Конец мая. Там, где Канело дрался с Йылдырымом. Та же арена. 29 или 31 мая, что-то такое", - цитирует "Железного Майка" BoxingScene.

Речь идет об арене Hard Rock Stadium в Майами (США). Возможно соперником Майка станет другая легенда бокса Эвандер Холифилд.

Напомним, 54-летний боксер в ноябре 2020 года провел выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился ничьей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Всемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца ПахнюкаВсемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца Пахнюка
Лукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финишеЛукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финише
Умер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. ФутболУмер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. Футбол
За следующий бой Ломаченко предлагают семизначную суммуЗа следующий бой Ломаченко предлагают семизначную сумму
Молодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. ФутболМолодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии хоккеист "Динамо" умер после попадания шайбы в головуВ РоSSии хоккеист "Динамо" умер после попадания шайбы в голову
Молодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. ФутболМолодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. Футбол
"Бавария" крупно оштрафует своего игрока за езду на неуставном автомобиле. Футбол"Бавария" крупно оштрафует своего игрока за езду на неуставном автомобиле. Футбол
Геи Италии обиделись на Ибрагимовича после его шуток на музыкальном фестивале в Сан-РемоГеи Италии обиделись на Ибрагимовича после его шуток на музыкальном фестивале в Сан-Ремо
Украинец Богачук зрелищным нокаутом потерпел первое поражение на профи-рингеУкраинец Богачук зрелищным нокаутом потерпел первое поражение на профи-ринге
Горнолыжница была доставлена в больницу на вертолете после жуткого падения на этапе Кубка мираГорнолыжница была доставлена в больницу на вертолете после жуткого падения на этапе Кубка мира
Наставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". ФутболНаставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". Футбол
Экс-наставник сборной США по спортивной гимнастике застрелился после обвинений в насилииЭкс-наставник сборной США по спортивной гимнастике застрелился после обвинений в насилии
Составлен рейтинг крупнейших футбольных клубов - трансферных транжир за последние 5 летСоставлен рейтинг крупнейших футбольных клубов - трансферных транжир за последние 5 лет
Динамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. ФутболДинамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости