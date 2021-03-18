Майк Тайсон озвучил дату своего второго боя после возвращения в ринг

Легенда бокса прервал "пенсионную" жизнь.

Фото: boxingscene.com Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон назвал дату своего следующего поединка. При этом он не сообщил, кто станет его соперником.

Об этом он заявил во время совместного подкаста с чемпионом мира во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО).

"Конец мая. Там, где Канело дрался с Йылдырымом. Та же арена. 29 или 31 мая, что-то такое", - цитирует "Железного Майка" BoxingScene.

Речь идет об арене Hard Rock Stadium в Майами (США). Возможно соперником Майка станет другая легенда бокса Эвандер Холифилд.

Напомним, 54-летний боксер в ноябре 2020 года провел выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился ничьей.