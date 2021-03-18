Майк Тайсон озвучил дату своего второго боя после возвращения в ринг
Легенда бокса прервал "пенсионную" жизнь.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон назвал дату своего следующего поединка. При этом он не сообщил, кто станет его соперником.
Об этом он заявил во время совместного подкаста с чемпионом мира во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО).
"Конец мая. Там, где Канело дрался с Йылдырымом. Та же арена. 29 или 31 мая, что-то такое", - цитирует "Железного Майка" BoxingScene.
Речь идет об арене Hard Rock Stadium в Майами (США). Возможно соперником Майка станет другая легенда бокса Эвандер Холифилд.
Напомним, 54-летний боксер в ноябре 2020 года провел выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился ничьей.