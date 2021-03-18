Экс-наставник "Шахтера" отказался возглавить московский "Спартак"
Фонсека хочет остаться в "Роме".
Сегодня пройдут поединки 1/8 финала Лиги Европы.
В частности, в Киеве за закрытыми дверями НСК "Олимпийский" "Шахтер" попытается отыграть у "Ромы" гандикап в три мяча, полученный неделей ранее в Риме.
Для нынешнего наставника Romanista Паулу Фонсеки это будет второй поединок против своей бывшей команды.
Накануне стало известно, что 48-летний португалец отказался от предложения руководства "Спартака" возглавить московский клуб, сообщает Tuttomercatoweb.com.
В роSSийском клубе в наставнике "Ромы" видели замену нынешнему тренеру Доменико Тедески, который уходит в конце сезона.
Однако Фонсека хочет остаться в "Роме", контракт с которой истекает в конце нынешнего сезона. Скорее всего, португалец покинет клуб, если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В настоящее время "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая от "Аталанты", которая замыкает топ-4, на 2 очка.