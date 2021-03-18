Экс-наставник "Шахтера" отказался возглавить московский "Спартак"

Фонсека хочет остаться в "Роме".

Экс-наставник "Шахтера" отказался возглавить московский "Спартак"
Паулу Фонсека
Фото: ФК "Рома"

Сегодня пройдут поединки 1/8 финала Лиги Европы.

В частности, в Киеве за закрытыми дверями НСК "Олимпийский" "Шахтер" попытается отыграть у "Ромы" гандикап в три мяча, полученный неделей ранее в Риме.

Для нынешнего наставника Romanista Паулу Фонсеки это будет второй поединок против своей бывшей команды.

Накануне стало известно, что 48-летний португалец отказался от предложения руководства "Спартака" возглавить московский клуб, сообщает Tuttomercatoweb.com.

В роSSийском клубе в наставнике "Ромы" видели замену нынешнему тренеру Доменико Тедески, который уходит в конце сезона.

Однако Фонсека хочет остаться в "Роме", контракт с которой истекает в конце нынешнего сезона. Скорее всего, португалец покинет клуб, если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В настоящее время "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая от "Аталанты", которая замыкает топ-4, на 2 очка.

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