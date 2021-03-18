Украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА

Алекс результативно провел поединок против "Сакраменто".

Фото: nba Алексей Лень

"Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата НБА проиграл дома "Сакраменто Кингз" - 119:121.

Украинский центровой "Вашингтона" Алексей Лень оформил дабл-дабл: он провел на паркете 24 минуты и за это время набрал 13 очков (5/7 двухочковых и 3/3 штрафных), при этом сделав 12 подборов (второй результат в команде) и 3 передачи.

"Уизардс" занимают 13-е место в Восточной конференции.