"Брюгге" выкупил у "Шахтера" контракт игрока сборной Украины. Футбол

"Брюгге" подписал на полноценной основе украинского защитника Эдуарда Соболя, контракт которого ранее принадлежал донецкому "Шахтеру".

Это стало известно из опубликованного бельгийским клубом объявления о старте продаж акций на публичном рынке.

Zwart-Blauw опубликовали список футболистов, с которыми подписаны полноценные контракты. Согласно документу, с 25-летним украинцем соглашение рассчитано еще на 3 года - до лета 2024 года.

Соболь с лета 2019-го выступал в бельгийской команде на правах аренды, а прошлым летом "Брюгге" продлил арендное соглашение, в котором оставалась опция выкупа контракта. Судя по всему, этой возможностью клуб и воспользовался.

Transfermarkt отмечает, что клаусула Соболя составляет 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за "Брюгге" игрок сборной Украины провел 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.