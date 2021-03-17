В Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителями

"В столице ситуация с распространением болезни - сложная".

В Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителями
Фото: fcdynamo.kiev.ua

В Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации.

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций администрации.

"В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить!" - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Кроме того, комиссия приняла решение начать весенние каникулы для учеников столичных заведений общего среднего образования с 18 марта.

Такие шаги, по мнению Поворозника, позволят замедлить распространение ковида и хотя бы немного уменьшить нагрузку на больницы.

Напомним, завтра на НСК "Олимпийский" должен состояться ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". На нем, по оценкам столичной власти, могло собраться до 35 тысяч зрителей со всех регионов.

По мнению мэра Киева Виталия Кличко, проведение турнира с болельщиками может спровоцировать взрыв распространения коронавируса в столице.

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