Футболист "Кремонезе" забил потрясающий гол в чемпионате Италии с 65 метров

Накануне в рамках 29-го тура итальянской Серии B "Кремонезе" играл на выезде с аутсайдером лиги "Виртус Энтеллой" и добился комфортной победы - 2:0.

Установил окончательный результат матча полузащитник гостей Мишель Кастаньетти. На 60-й минуте 31-летний итальянец решил нанести в одно касание с полулета удар со своей половины поля.

Голкипер хозяев, несколько ослепленный низко висящим солнцем, не сразу среагировал на этот замечательный удар, и мяч по высокой траектории опустился ему "за шиворот".