РоSSийская бригада судей на матче Лиги чемпионов не встала на колени в знак солидарности с движением Black Lives Matter

Сергей Карасев и Ко. показали, что имеют свое мнение по поводу движения Black Lives Matter.

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Накануне "Манчестер Сити" обыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссию" М. (2:0) и вышел в следующий раунд плей-офф.

Перед стартовым свистком все игроки традиционно встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).

При этом главный арбитр матча Сергей Карасев и его судейская бригада: Игорь Демешко, Максим Гаврилин (все - РоSSия) и Алексей Кульбака (Беларусь) - не опустились на колено.

Отмечают, что УЕФА не будет применять санкций к бригаде Карасева за это, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на РИА Новости.

"Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено. Соответственно, за невыполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено", - цитирует агентство ответ УЕФА на информационный запрос.

BLM стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих в США .

Напомним, в Английской премьер-лиге игрок впервые не опустился на колено перед матчем.