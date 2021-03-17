РоSSийская бригада судей на матче Лиги чемпионов не встала на колени в знак солидарности с движением Black Lives Matter

Сергей Карасев и Ко. показали, что имеют свое мнение по поводу движения Black Lives Matter.

Фото: скриншот

Накануне "Манчестер Сити" обыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссию" М. (2:0) и вышел в следующий раунд плей-офф.

Перед стартовым свистком все игроки традиционно встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).

При этом главный арбитр матча Сергей Карасев и его судейская бригада: Игорь Демешко, Максим Гаврилин (все - РоSSия) и Алексей Кульбака (Беларусь) - не опустились на колено.

Отмечают, что УЕФА не будет применять санкций к бригаде Карасева за это, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на РИА Новости.

"Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено. Соответственно, за невыполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено", - цитирует агентство ответ УЕФА на информационный запрос.

BLM стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих в США.

Напомним, в Английской премьер-лиге игрок впервые не опустился на колено перед матчем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградойЗеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградой
Всемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца ПахнюкаВсемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца Пахнюка
Лукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финишеЛукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финише
Умер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. ФутболУмер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. Футбол
За следующий бой Ломаченко предлагают семизначную суммуЗа следующий бой Ломаченко предлагают семизначную сумму
Блок рекламы


Похожие новости
Бельгийские футбольные клубы проголосовали за создание объединенной лиги с НидерландамиБельгийские футбольные клубы проголосовали за создание объединенной лиги с Нидерландами
Виталий Кличко назвал матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" "вторым Буковелем". ФутболВиталий Кличко назвал матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" "вторым Буковелем". Футбол
УЕФА поставил перед городами-организаторами Евро-2020 обязательное условие для принятия матчейУЕФА поставил перед городами-организаторами Евро-2020 обязательное условие для принятия матчей
Легенда "Шахтера" и президент УЕФА сыграли в благотворительном матче. ФутболЛегенда "Шахтера" и президент УЕФА сыграли в благотворительном матче. Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии все же отказался от покупки клуба английской Премьер-лигиНаследный принц Саудовской Аравии все же отказался от покупки клуба английской Премьер-лиги
Украина повела в матчевой встрече Кубка Дэвиса против ИзраиляУкраина повела в матчевой встрече Кубка Дэвиса против Израиля
"Шахтер" премировал "Десну" за ничью с "Динамо" в матче УПЛ - СМИ. Футбол"Шахтер" премировал "Десну" за ничью с "Динамо" в матче УПЛ - СМИ. Футбол
Белорусские футбольные ультрас восстали против Лукашенко и объявили о бойкоте матчейБелорусские футбольные ультрас восстали против Лукашенко и объявили о бойкоте матчей
В первом же матче за "Легию" игрок "Динамо" попал в сборную тура чемпионата ПольшиВ первом же матче за "Легию" игрок "Динамо" попал в сборную тура чемпионата Польши
Судьи Английской Премьер-лиги финансово расплачиваются за свои ошибки в матчеСудьи Английской Премьер-лиги финансово расплачиваются за свои ошибки в матче
Последние новости
Подгружаем последние новости