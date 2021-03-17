Суркис жестко прокомментировал дисквалификацию стадиона "Динамо". Футбол

Решением Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола донецкому "Олимпику" запретили играть домашние матчи на стадионе "Динамо" до конца сезона.

Поставлено под сомнение вообще использование арены для официальных матчей.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал эту дисквалификацию стадиона "Динамо".

"Мы включили подогрев после нашей игры с "Колосом" в декабре. Тот матч мы сыграли 2:2. В нем почти оторвали ногу Шапаренко, и не была показана красная. Он начал тренироваться только в ОАЭ через полтора месяца, за 3-4 дня до окончания сборов. И все пропустили этот эпизод, кроме наших врачей, тренеров и меня. Это так, к слову, о сопутствующих обстоятельствах ...

Так вот, мы сразу включили подогрев, не понимая, какая будет погода. Первый свой матч в чемпионате мы сыграли на "Динамо", потому что не хотели испортить "Олимпийский" перед еврокубками. Затем приходит просьба от "Колоса", чтобы провести матч с "Шахтером" на нашем стадионе. Потому что в Ковалевке поле находится в таком состоянии, что его не успевают подготовить к матчу. Принимаю решение провести матч на "Динамо". Провели. Затем пришла просьба от "Десны" провести 2 матча у нас. Провели! Далее обращается к нам "Агробизнес" по согласованию с "Шахтером", чтобы сыграть Кубок на стадионе "Динамо". Мы снова не отказали! Скажите, пожалуйста, что мы плохого сделали для украинского футбола?! Мы дали возможность провести много матчей, не переносить их, чтобы потом не доигрывать, и наши игроки спокойно готовились к Евро. Мы сработали в пользу национальной сборной", - цитирует Суркиса "Бомбардир".

"А потом нам говорят: "Поле - огород!". Конечно, после проведения 6 матчей в течение 3-х недель, в этих условиях поле будет не лучшего качества. Я принял решение: поле закрываем на реконструкцию, срезаем слой травы, сеем новую и будем заново готовить поле. Если стадион запретят для чемпионата Украины и Кубка, то там в дальнейшем будут играть молодежные команды различных возрастных групп, будем проводить открытые тренировки. Найдем возможность использовать арену на благо футбола. Для всех остальных есть стадион Банникова - пусть покажут, в каком он состоянии. Меня этой дисквалификацией они никак не наказали", - отметил президент "Динамо".

"То, что "Олимпик" не смог организовать охрану, судейство - это не ко мне вопрос. Эти претензии - к принимающей стороне. Мы получаем символическую арендную плату, а сами платим в 3-4 раза больше, играя на "Олимпийском"! И предоставляем поле только потому, что я видел, как президенты "Олимпика" и "Десны" горят футболом. Им все равно, где играть, они хотят сохранить наш футбол в тяжелейших условиях пандемии. Они готовы были играть хоть на двух стадионах, чтобы закончить чемпионат.

Все хотят видеть футбол на стадионе, а не в кабинетах. И самое главное - я хочу, чтобы не было подковерных игр. Надеюсь, я не наговорил на штраф, а то у меня деньги скоро закончатся. Я так боюсь штрафов, что трясусь весь. Я в 62 года душу, сердце оставляю в футболе! На семье это сказывается ..", - сказал в заключение Суркис.