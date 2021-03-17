Бельгийские футбольные клубы проголосовали за создание объединенной лиги с Нидерландами

Бельгийские клубы на конференции клубов-участников высшего дивизиона страны единогласно выступили за создание объединенного чемпионата с Нидерландами - Бенелиги, сообщает proleague.be.

"Бенелига должна характеризоваться экономической стабильностью для других профессиональных клубов путем создания единой национальной высшей лиги, которая будет базироваться на устойчивых правилах лицензирования и конкуренции.

Это было судьбоносное решение для будущего и амбиций бельгийского футбола. Существует единодушная поддержка, чтобы дать реализации Бенелиги все возможности. Руководство Профессиональной лиги теперь будет играть в этом активную роль", - говорится в сообщении.

Футбольные ассоциации стран, которые еще в 2019 году договорились об объединенном чемпионате, видят в этом процессе шанс войти в элиту европейского клубного футбола.

Ситуацию упрощает тот факт, что в высшем дивизионе чемпионата Бельгии (Лига Жюпилер) выступают 18 клубов. В Эредивизи также 18 команд.

Отметим, в 2015 году аналогичное объединение произвели хоккейные чемпионаты Нидерландов и Бельгии под таким же названием.