Виталий Кличко назвал матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" "вторым Буковелем". Футбол
Мэр Киева не в восторге от завтрашнего матча.
Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что проведение ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" завтра на НСК "Олимпийский" с болельщиками может спровоцировать взрыв распространения коронавируса в столице.
В связи с этим Кличко призвал ужесточить ограничения в оранжевой зоне карантина.
"Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства.
В частности, касательно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований ", - цитирует Кличко "Новое время".
"Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который из всех регионов приедет много зрителей - до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", - подытожил мэр Киева.
Между тем "Шахтер" решил в одностороннем порядке ограничить количество зрителей на стадионе.
"Прежде всего, хотел бы отметить, что, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье - первичная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков (30% вместимости НСК "Олимпийский"), мы снизили цифру до 20% - это около 14 тысяч максимум", - цитирует коммерческого директора ФК "Шахтер"мДмитрия Кириленко пресс-служба "горняков".