Виталий Кличко назвал матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" "вторым Буковелем". Футбол

Мэр Киева не в восторге от завтрашнего матча.

Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что проведение ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" завтра на НСК "Олимпийский" с болельщиками может спровоцировать взрыв распространения коронавируса в столице.

В связи с этим Кличко призвал ужесточить ограничения в оранжевой зоне карантина.

" Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства.

В частности, касательно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований ", - цитирует Кличко "Новое время".

"Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который из всех регионов приедет много зрителей - до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", - подытожил мэр Киева .

Между тем "Шахтер" решил в одностороннем порядке ограничить количество зрителей на стадионе.