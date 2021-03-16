Мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 сборной Украины перенесли из Львова в Киев. Футбол

Подопечные Андрея Шевченко проведут три встречи в этом месяце.

Мартовские квалификационные матчи сборной Украины на Чемпионат мира-2022 перенесут из Львова в Киев . Об этом сообщил генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в Западной Украине, включая Львовскую область, достаточно угрожающая, мы не исключаем внесения Львовской области в красную зону. Это может усложнить прибытие команд-соперниц. В частности Финляндия выражала обеспокоенность, что им нужно лететь в красную зону.

Поэтому было принято соломоново решение, пока Киев находится в безопасной зоне, то лучший вариант на сегодня - сыграть две игры в Киеве ", - заявил в интервью Футбол NEWS Записоцкий.

"У нас есть разрешение от Министерства здравоохранения и решение УЕФА . По разрешению министерства, заполненность стадиона составит 30%. На сегодня оба матча пройдут со зрителями. Будем надеяться, что ситуация не ухудшится", - отметил функционер.

Напомним, Украина примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта), а также сыграет с Францией на ее поле (24 марта).