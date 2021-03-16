CAS запретил РоSSии использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпийских играх

Данное музыкальное произведение "подпадает под определение гимна".

CAS запретил РоSSии использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпийских играх
CAS
Фото: УАФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил РоSSии использовать народную песню "Катюша" вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021-го и в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщает Inside the Games.

CAS отклонил запрос, поданный комиссией спортсменов Олимпийского комитета РоSSии (ОКР). В организации уточнили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией, в том числе "Катюши".

14 января председатель комиссии спортсменов ОКР и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что гимн РоSSии на международных соревнованиях на ближайшие два года было решено заменить "Катюшей". Она заявила, что в РоSSии все знают и любят эту песню.

Однако решение о том, какой гимн использовать на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не РоSSия.

В документе, опубликованном МОК, говорится, что ОКР представит предложенную партитуру для исполнения на всех церемониях.

Затем эта партитура подлежит утверждению Исполкомом МОК.

Напомним, в декабре 2020 года CAS утвердил двухлетний запрет роSSийским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока РоSSия также не сможет проводить подобные турниры.

Запрет на гимн является частью санкций, наложенных на РоSSию Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за манипулирование данными Московской лаборатории.

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