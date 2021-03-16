УЕФА поставил перед городами-организаторами Евро-2020 обязательное условие для принятия матчей

Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что болельщики на стадионе - это обязательное условие для городов, которые будут принимать Евро-2020.

"Есть несколько сценариев, но мы точно не рассматриваем возможность проведения матчей Евро без болельщиков. Каждый город должен гарантировать, что фанов допустят на трибуны", - цитирует функционера Sky Sports.

"В идеале мы хотим провести турнир так, как планировали, - в 12 городах. Если не получится, то будем сокращать число городов. Финальное решение примем 20 апреля", - заявил Чеферин.

Ранее сообщалось, что УЕФА готов сократить количество городов, если власть не подтвердит возможность допускать зрителей.

Сборная Украины должна проводить матчи в Бухаресте и Амстердаме.