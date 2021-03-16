В РоSSии хоккеист "Динамо" умер после попадания шайбы в голову

Тимур Файзутдинов три дня боролся за жизнь.

Фото: vk.com/dynamospb_mhl Тимур Файзутдинов

Первый раунд плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) омрачился трагическим эпизодом.

В Ярославле во втором матче серии между местным "Локо" и "Динамо" из Санкт-Петербурга шайба попала в голову защитнику гостей Тимуру Файзутдинову. Игрок упал на лед и покинул его только на носилках.

Трагическое попадание произошло при тривиальном эпизоде, когда игрок "Локо" пытался вбросить шайбу в зону, причем сила броска была умеренной.

Три дня за жизнь 19-летнего хоккеиста боролись медики в одной из больниц Ярославля, но 16 марта он умер.

Как выяснилось позже, шайба попала в сонную артерию игроку - в случае попадания шайбы в височную часть головы (как в данном случае) - там проходит ее внешняя часть.