В РоSSии хоккеист "Динамо" умер после попадания шайбы в голову

Тимур Файзутдинов три дня боролся за жизнь.

Тимур Файзутдинов
Фото: vk.com/dynamospb_mhl
Тимур Файзутдинов

Первый раунд плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) омрачился трагическим эпизодом.

В Ярославле во втором матче серии между местным "Локо" и "Динамо" из Санкт-Петербурга шайба попала в голову защитнику гостей Тимуру Файзутдинову. Игрок упал на лед и покинул его только на носилках.

Трагическое попадание произошло при тривиальном эпизоде, когда игрок "Локо" пытался вбросить шайбу в зону, причем сила броска была умеренной.

Три дня за жизнь 19-летнего хоккеиста боролись медики в одной из больниц Ярославля, но 16 марта он умер.

Как выяснилось позже, шайба попала в сонную артерию игроку - в случае попадания шайбы в височную часть головы (как в данном случае) - там проходит ее внешняя часть.

Во многом виновата экипировка, которая недостаточно надежно закрывает часть головы в районе виска. Защита этой части головы не является обязательной для игроков МХЛ старше 18 лет, точно такие же правила действуют и в НХЛ, поэтому ее носят далеко не все игроки, считая, что вероятность попадания шайбы в эту область головы достаточно мала.

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