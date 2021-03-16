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2021-03-16
Всемирная федерация спортивной гимнастики назвала два элемента на брусьях в честь украинца Пахнюка
Петр вошел в историю спортивной гимнастики.
Петро Пахнюк
Фото: Saudi Gazette
Всемирная федерация спортивной гимнастики утвердила названия для двух новых элементов в упражнениях на параллельных брусьях. Они получили имена "Пахнюк 1" и "Пахнюк 2" в честь двукратного чемпиона Европы Петра Пахнюка.
Украинский гимнаст, являющийся кавалером ордена Даниила Галицкого, выполнил уникальные элементы на этапе Кубка вызова в Венгрии 2020 года.
В квалификации 29-летний украинец показал сальто вперед с плеч в плечи, а в финале - сальто вперед с плеч в вис. В кодексе очков они получили порядковые номера 53-й и 54-й."Пахнюк 1".