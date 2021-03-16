Молодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. Футбол

Товарищеский поединок может разрушить спортивную карьеру Александру Килыку.

Фото: "Дніпро-1" Александр Килык

Ужасный эпизод произошел в товарищеском матче юниорской команды "Днепр-1" U-19 и "Скорук" Томаковка (Днепропетровская область), который прошел на спортивной базе "Днепра-1" в Приднепровске.

Травму получил 18-летний полузащитник хозяев Александр Килык, на которого безбашенно двумя ногами налетел защитник "Скорука" Алексей Пинчук.

Юному игроку в больнице поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.

"Футболист "Скорука" идет в жестокий подкат и наносит ужасную травму сопернику. Никто меня не убедит, что это непреднамеренно. Это товарищеская игра. Человеку могли сломать карьеру. И неизвестно, как оно закончится. Я не пойму, если соответствующие органы не отреагируют на этот эпизод. Это реальный бандитизм на футбольном поле", - написал футбольный журналист Игорь Цыганык.

Клуб "Скорук" принес публичные извинения.

"ФК "Скорук" и игрок команды Алексей Пинчук глубоко сожалеют о случившемся и приносят свои извинения Александру Килыку. К сожалению, этот момент уже нельзя отмотать назад, однако данный эпизод станет серьезным уроком и для Алексея Пинчука, и всего нашего клуба. ФК "Скорук" готов финансово помочь Александру в лечении и реабилитации в результате травмы, полученной им во время игры. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле", - говорится в заявлении клуба.