Суркис заявил о готовности помочь Ярославскому в возрождении "Металлиста". Футбол

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал желание бизнесмена Александра Ярославского возродить "Металлист".

Суркис заявил, что полностью поддерживает инициативу экс-президента харьковского клуба и даже выразил готовность помочь Ярославскому на определенном этапе.

"Я всегда говорил и Ярославскому, и везде говорил, что очень жаль, что такой человек ушел из футбола. Потому что он действительно любил свою команду, футбол. И он болел за свою команду. Да, мы ругались, спорили, выясняли отношения , но он так же, как и я, боролся за свою команду", - заявил президент "Динамо" в интервью Цыганик Live.

"Вспомните те матчи: "Днепр" - "Металлист", "Шахтер" - "Динамо", "Шахтер" - "Металлист", "Динамо" - "Днепр", "Карпаты"... Это был чемпионат европейского уровня с такими значимыми командами. Конечно, многие команды ушли в небытие, многие не смогли по каким-то причинам тянуть, кто-то мог, но бросил", - отметил с ностальгией Суркис.

"Ярославский объяснил, почему он ушел из футбола - его не в чем упрекнуть. Но если он хочет возродить в Харькове футбол, то ему всячески должна помогать общественность, все, кто может. Более того, скажу откровенно, если я могу чем-то помочь на какой-то стадии: в формировании команды, футболистами, у нас прекрасно работает детско-юношеская школа. На каком-то этапе я готов помочь. Пройдет время, и эта команда будет на достаточно высоком уровне, зная амбиции Александра Ярославского. Всячески ему за это аплодирую", - заявил Суркис.

"А я не боюсь конкуренции. Это были замечательные игры, это было зрелище. Единственное, с чем я не могу согласиться, так это ультиматум болельщикам, что они должны приходить по 30 тысяч на стадион. Он так привык к этому. Если будет хороший качественный футбол, то их и не надо будет загонять на стадион, они сами будут приходить", - убежден президент "Динамо".

Ярославский не исключает, что возродит "Металлист" на базе харьковского "Металла", который выступает во Второй лиге.