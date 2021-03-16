Через 5 лет Ибрагимович снова получил вызов в сборную Швеции - Sky Sport Italia. Футбол

Златан может стать самым старшим футболистом сборной Швеции в истории.

Через 5 лет Ибрагимович снова получил вызов в сборную Швеции - Sky Sport Italia
Златан Ібрагімович
Фото: www.ibrahimovic8.com

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вскоре возобновит выступления за сборную Швеции. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 39-летний форвард попал в расширенный состав национальной команды Швеции на мартовские отборочные матчи Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Златан может сыграть в играх против Грузии (25 марта) и Косово (28 марта), а также принять участие в товарищеском поединке против Эстонии (31 марта).

Напомним, что 39-летний форвард выступал в составе сборной Швеции с 2001 по 2016 год. За это время он провел за "Тре крунур" 116 игр, в которых забил 62 гола.

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