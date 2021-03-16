Новостей.COM ⇒
2021-03-16
Через 5 лет Ибрагимович снова получил вызов в сборную Швеции - Sky Sport Italia. Футбол
Златан может стать самым старшим футболистом сборной Швеции в истории.
Златан Ібрагімович
Фото: www.ibrahimovic8.com
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вскоре возобновит выступления за сборную Швеции. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 39-летний форвард попал в расширенный состав национальной команды Швеции на мартовские отборочные матчи Чемпионата мира-2022 в Катаре.
Златан может сыграть в играх против Грузии (25 марта) и Косово (28 марта), а также принять участие в товарищеском поединке против Эстонии (31 марта).
Напомним, что 39-летний форвард выступал в составе сборной Швеции с 2001 по 2016 год. За это время он провел за "Тре крунур" 116 игр, в которых забил 62 гола.