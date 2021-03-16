"Бавария" крупно оштрафует своего игрока за езду на неуставном автомобиле. Футбол
Кингсли Коман решил покататься на Mercedes.
Полузащитнику "Баварии" Кингслі Коману грозит штраф за приезд на тренировку команды на автомобиле Mercedes, сообщает Bild.
Дело в том, что, согласно контракту со спонсорами - компаниями Audi и VW Group, футболисты обязаны использовать автомобили исключительно этих марок. Но 24-летний француз решил появиться на клубной базе на своем личном автомобиле Mercedes AMG, а не на служебном Audi.
Бдительный охранник не пустил Комана на подземную автостоянку. Кингсли пришлось припарковать машину за пределами базы Себенер-штрассе. Отмечается, что руководство мюнхенского клуба обяжет игрока выплатить денежный штраф в размере 50 тысяч евро.
Добавим, что 11 месяцев назад Коман был наказан своим клубом за аналогичное нарушение спонсорского соглашения. Тогда вице-чемпион Европы в составе сборной Франции приехал на тренировку на McLaren.
Отметим, что соглашение с давним акционером (8,33%) и спонсором Audi приносит "Баварии" 50 млн евро в год. Контракт рассчитан до 2029 года.
Напомним, что Коман 8 лет подряд становился чемпионом трех разных стран. Несмотря на столь молодой возраст, Кингсли успел получить в составе "Пари Сен-Жермен" два титула чемпиона Франции сезонов-2012/13 и 2013/14. Кроме того, в послужном списке Комана значится победа вместе с "Ювентусом" в Серии А в сезоне 2014/15.
В составе "Баварии" Кингсли 5 лет подряд брал Бундеслигу.
В 20 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги он отметился тремя забитыми голами и девятью ассистами.
Ранее сообщалось, что футболист отказался от нового контракта с "Баварией". Действующий договор Комана с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года. Руководство "Баварии" планировало продлить соглашение до 2026 года, но Коман ответил отказом.