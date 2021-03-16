"Бавария" крупно оштрафует своего игрока за езду на неуставном автомобиле. Футбол

Кингсли Коман решил покататься на Mercedes.

"Бавария" крупно оштрафует своего игрока за езду на неуставном автомобиле
Кінгслі Коман
Фото: Деннис Бросда

Полузащитнику "Баварии" Кингслі Коману грозит штраф за приезд на тренировку команды на автомобиле Mercedes, сообщает Bild.

Дело в том, что, согласно контракту со спонсорами - компаниями Audi и VW Group, футболисты обязаны использовать автомобили исключительно этих марок. Но 24-летний француз решил появиться на клубной базе на своем личном автомобиле Mercedes AMG, а не на служебном Audi.

Бдительный охранник не пустил Комана на подземную автостоянку. Кингсли пришлось припарковать машину за пределами базы Себенер-штрассе. Отмечается, что руководство мюнхенского клуба обяжет игрока выплатить денежный штраф в размере 50 тысяч евро.

Добавим, что 11 месяцев назад Коман был наказан своим клубом за аналогичное нарушение спонсорского соглашения. Тогда вице-чемпион Европы в составе сборной Франции приехал на тренировку на McLaren.

Фото: Bild

Отметим, что соглашение с давним акционером (8,33%) и спонсором Audi приносит "Баварии" 50 млн евро в год. Контракт рассчитан до 2029 года.

Напомним, что Коман 8 лет подряд становился чемпионом трех разных стран. Несмотря на столь молодой возраст, Кингсли успел получить в составе "Пари Сен-Жермен" два титула чемпиона Франции сезонов-2012/13 и 2013/14. Кроме того, в послужном списке Комана значится победа вместе с "Ювентусом" в Серии А в сезоне 2014/15.

В составе "Баварии" Кингсли 5 лет подряд брал Бундеслигу.

В 20 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги он отметился тремя забитыми голами и девятью ассистами.

Ранее сообщалось, что футболист отказался от нового контракта с "Баварией". Действующий договор Комана с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года. Руководство "Баварии" планировало продлить соглашение до 2026 года, но Коман ответил отказом.

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