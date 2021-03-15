Женская сборная Украины по фехтованию на саблях впервые в истории пропустит Олимпиаду

Наша команда не смогла отобраться на квалификационном турнире.

Фото: instagram.com/olgakharlan Ольга Харлан

Накануне в Будапеште завершился первый за более чем год этап Кубка мира по фехтованию на саблях. По его итогам женская сборная Украины заняла лишь 8-е место, сообщает xsport.ua.

Такой результат не позволил украинкам получить лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.

После завершения Кубка мира Украина в мировом рейтинге занимает 6-е место. А лучшей европейской командой, которая не входит в топ-4, стала Венгрия.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях не квалифицирована на Олимпиаду впервые в истории.

В 2016 году команда завоевала "серебро" Олимпиады в командной сабле, а в 2008-м - "золото".

Единственной украинской саблисткой на Олимпиаде-2020 будет Ольга Харлан, которая гарантировала свое выступление высокой позицией в рейтинге FIE.