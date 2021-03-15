Женская сборная Украины по фехтованию на саблях впервые в истории пропустит Олимпиаду

Наша команда не смогла отобраться на квалификационном турнире.

Ольга Харлан
Фото: instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан

Накануне в Будапеште завершился первый за более чем год этап Кубка мира по фехтованию на саблях. По его итогам женская сборная Украины заняла лишь 8-е место, сообщает xsport.ua.

Такой результат не позволил украинкам получить лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.

После завершения Кубка мира Украина в мировом рейтинге занимает 6-е место. А лучшей европейской командой, которая не входит в топ-4, стала Венгрия.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях не квалифицирована на Олимпиаду впервые в истории.

В 2016 году команда завоевала "серебро" Олимпиады в командной сабле, а в 2008-м - "золото".

Единственной украинской саблисткой на Олимпиаде-2020 будет Ольга Харлан, которая гарантировала свое выступление высокой позицией в рейтинге FIE.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградойЗеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградой
Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в ПольшеТри украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше
Умер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. ФутболУмер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. Футбол
Украинки завоевали "золото" и "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам в высотуУкраинки завоевали "золото" и "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам в высоту
За следующий бой Ломаченко предлагают семизначную суммуЗа следующий бой Ломаченко предлагают семизначную сумму
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские ветераны впервые примут участие в соревнованиях Warrior GamesУкраинские ветераны впервые примут участие в соревнованиях Warrior Games
Гвардиола отказывается отпускать Зинченко в расположение сборной Украины. ФутболГвардиола отказывается отпускать Зинченко в расположение сборной Украины. Футбол
Двукратный чемпион РоSSии возглавил сборную Украины по хоккеюДвукратный чемпион РоSSии возглавил сборную Украины по хоккею
Сборная Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам спорта завоевала "золота" больше, чем все остальные команды вместе взятыеСборная Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам спорта завоевала "золота" больше, чем все остальные команды вместе взятые
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. ФутболСостоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Футбол
"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины. Футбол"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины. Футбол
Украина впервые была представлена на чемпионате мира по прыжкам с трамплина среди женщинУкраина впервые была представлена на чемпионате мира по прыжкам с трамплина среди женщин
Эффектная драка "украсила" поединок чемпионата Украины по хоккеюЭффектная драка "украсила" поединок чемпионата Украины по хоккею
Украинская ассоциация футбола утвердила категорийность стадионов УкраиныУкраинская ассоциация футбола утвердила категорийность стадионов Украины
Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 намерен изменить гражданство (обновлено). ФутболЧемпион мира в составе сборной Украины U-20 намерен изменить гражданство (обновлено). Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости