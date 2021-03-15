WADA завершило расследование о ливрее болида команды Формулы-1 в цветах роSSийского флага

Агентство не будет предпринимать никаких действий.

WADA завершило расследование о ливрее болида команды Формулы-1 в цветах роSSийского флага
"Хаас"
Фото: formula1.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование о ливрее болида "Хаас" на новый сезон Формулы-1, сообщает Formula1News.co.uk со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, WADA не будет предпринимать никаких дальнейших действий в отношении команды.

WADA заинтересовалось ливреей американской команды после того, как "Хаас" покрасил болид в цвета роSSийского флага, поскольку титульным спонсором команды стала роSSийская компания "Уралкалий", а пилотом будет 22-летний россиянин Никита Мазепин, отец которого Дмитрий Мазепин - основной владелец и глава совета директоров Объединенной химической компании "Уралхим".

Учитывая устранение РоSSии от международных соревнований на два года из-за допинговых нарушений, возникли сомнения в легальности такой раскраски. В частности, Мазепин из-за отстранения будет вынужден выступать в качестве нейтрального спортсмена.

Учитывая решение WADA, "Хаас" сможет использовать ливрею в новом сезоне.

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