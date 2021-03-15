Украинские ветераны впервые примут участие в соревнованиях Warrior Games

С 2021 года Украина будет участвовать в международных мультиспортивных соревнованиях Warrior Games (Игры Воинов) в США . Этой осенью 40 украинских ветеранов впервые выступят и представят Украину в Орландо.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства ветеранов.

"Привлечение Украины к Warrior Games стало результатом успешных переговоров с участием Организационного комитета Игр Непокоренных в Украине и сборной Украины на Играх Непокоренных в Гааге, которые велись с 2019 года. В организационную команду Warrior Games в Украине входят Министерство по делам ветеранов Украины, Центр стратегических коммуникаций «Стратком Украина», ОО «Игры Инвиктус Украина», Федерация стронгмена Украины, БФ «Вернись живым»", - говорится в сообщении.

В состав украинской команды войдут представители Национальной сборной Украины «Игр Непокоренных», а также ветераны мужчины и женщины, которые пройдут национальный отбор. Попасть в сборную Украины и выступить на Warrior Games 2021 смогут ветераны и действующие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, а также добровольческих формирований, получившие ранения, те, которые были травмированы или заболели во время или в результате исполнения служебных обязанностей в районе боевых действий ООС, или в ходе миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.

Фото: facebook.com/WarriorGamesUA

Фото: facebook.com/WarriorGamesUA

Warrior Games - это адаптивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, тех, которые были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности. Министерство обороны США организует это мероприятие уже восьмой год подряд. В этом году оно будет проходить с 12 по 22 сентября в Орландо, штат Флорида, США .

В программу Игр Воинов входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя. Среди участников - команды из восьми стран мира: США , Украины, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

"Включение Украины в Warrior Games будет способствовать расширению возможностей спортивной реабилитации украинских ветеранов и военнослужащих уже в 2021 году, что особенно актуально в условиях пандемии и массового переноса мероприятий, в том числе Игр Непокоренных в Гааге, на 2022 год. В отличие от Invictus Games, которые проходят каждые два года, Warrior Games проходят ежегодно, что даст еще больше возможностей нашей организационной команде мобилизовать ветеранскую общественность вокруг спорта и той реабилитационной силы, которой является спортивная активность", - говорит координатор Invictus Games и Warrior Games в Украине Оксана Горбач.

Отбор кандидатов на участие в Warrior Games пройдет в рамках национальных соревнований, которые пройдут в середине мая 2021 года в Киеве . Регистрация на отборочные соревнования будет проходить с 22 марта по 30 апреля.

"Warrior Games - уникальное международное мероприятие адаптивных видов спорта, которое в 2013 году вдохновило Принца Гарри, герцога Сассекского создать Invictus Games. С 2017 года украинские защитники участвуют в Invictus Games, а с 2021 - к международным спортивным мероприятиям, которые доступны для украинских воинов, приобщается Warrior Games", - отмечает заместитель министра по делам ветеранов Украины Игорь Безкаравайный.