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2021-03-15
Легенда "Шахтера" и президент УЕФА сыграли в благотворительном матче. Футбол
На поле встретились Дарио Срна и Александр Чеферин.
Даріо Срна
Фото: HNS
В хорватском городе Петриня состоялся товарищеский матч между ветеранами сборных Хорватии и Словении (1:2).
Средства от него пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, произошедшего в городе в декабре 2020 года.
На поле в составе хорватской команды вышел и директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна.
Его партнерами по команде были Дарио Шимич и Звонимир Бобан, которые выигрывали Лигу чемпионов с "Миланом", Игорь Бищан - с "Ливерпулем", Давор Шукер - с "Реалом".
За сборную ветеранов Словении играли, в частности, бывший голкипер "Шахтера" Стипе Плетикоса, Ивица Олич и Алеша Асанович. Усилил команду и президент УЕФА Александер Чеферин.
Фото: HNS
Фото: HNS