Легенда "Шахтера" и президент УЕФА сыграли в благотворительном матче. Футбол

На поле встретились Дарио Срна и Александр Чеферин.

В хорватском городе Петриня состоялся товарищеский матч между ветеранами сборных Хорватии и Словении (1:2).

Средства от него пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, произошедшего в городе в декабре 2020 года.

На поле в составе хорватской команды вышел и директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна.

Его партнерами по команде были Дарио Шимич и Звонимир Бобан, которые выигрывали Лигу чемпионов с "Миланом", Игорь Бищан - с "Ливерпулем", Давор Шукер - с "Реалом".

За сборную ветеранов Словении играли, в частности, бывший голкипер "Шахтера" Стипе Плетикоса, Ивица Олич и Алеша Асанович. Усилил команду и президент УЕФА Александер Чеферин.

Фото: HNS

Фото: HNS

Стоит отметить, что единственный гол хорваты забили с пенальти (Шукер) после того, как соперники нарушили правила на Срне.