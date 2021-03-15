Украинца Михайлюка обменяли в новый клуб НБА

Святослав стал игроком "Оклахома-Сити".

Фото: nba.com/thunder Святослав Михайлюк

Клуб НБА "Оклахома-Сити Тандер" на официальном сайте объявил о подписании украинского защитника команды "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка.

Сделка состоялась в рамках обмена - в обратном направлении отправился защитник Хамиду Диалло.

При этом новый клуб украинца получил еще драфт-пик второго раунда в 2027 году.

Михайлюк играл в "Детройте" с начала 2019 года, когда перешел из "Лос-Анджелес Лейкерс". В 36 матчах нынешнего сезона Святослав в среднем набирает 6,9 очка и делает 2,1 подбора.

"Оклахома" после 38 матчей занимает 12-ю строчку в Западной конференции.