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2021-03-15
В поединке за титулы WBA и WBC боксеры установили рекорд дивизиона, выбросив на двоих 2 529 ударов
Хуан Франсиско Эстрада и Роман Гонсалес отмахались на славу.
Хуан Франсиско Естрада
Фото: boxingscene.com
В поединке первого легкого веса в Далласе (штат Техас, США) между чемпионом WBC мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой и чемпионом WBA Романом Гонсалесом из Никарагуа зафиксирован рекорд по количеству выброшенных ударов в дивизионе - 2 529, что в среднем составило 1,17 удара в секунду боя.
После 12 раундов отдельным решением судей победил Эстрада: 117-111, 115-113 и 113-115.
Таким образом, 30-летний мексиканец объединил чемпионские пояса.
При этом никарагуанец выбросил больше ударов, чем его соперник - 1 317 против 1 212.