Умер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. Футбол

"Мюррей был со мной всю мою жизнь, и я не думаю, что кто-то верил, что этот день наступит, но, к сожалению, так и произошло", - прокомментировал смерть Уокера чемпион F1 1996 Дэймон Хилл.
Одной из самых известных фраз Уокера была: "Я должен остановиться сейчас, потому что у меня ком в горле", когда Хилл выиграл Гран-при Японии 1996 года, а заодно и его единственный чемпионат мира.
"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти ассоциированного члена BRDC, кавалера Ордена Британской империи Мюррея Уокера. Друг, настоящая легенда автоспорта, любимый комментатор нации и заразительна улыбка. Мы благодарны Мюррею за все, что он сделал для нашего сообщества. Спи спокойно, наш друг", - говорится в заявлении Автомобильного клуба Великобритании в Твиттере.
Honorary member and dear friend. For 25 years Murray brought our armchairs alive with his animated enthusiasm, authoritative voice and entertaining ‘Murrayisms’. So glad we were able to name our TV room at Pall Mall after Murray – he’s indelibly etched into our memory every day. pic.twitter.com/Lns93mirwY
Напомним, в начале марта на 60-м году жизни умер роSSийский футбольный комментатор Юрий Розанов, который работал на украинском телеканале "Футбол 1". В последние годы он боролся с онкологической болезнью.