Умер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. Футбол

В субботу, 13 марта, умер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер.

Уокер прокомментировал свое первое Гран-при для ВВС в Силверстоуне в 1949 году и стал штатным комментатором F1 в 1978 году, пишет bbc.com.

Он стал "синонимом" F1 из-за своих комментариев, сначала на BBC, а затем - ITV, перед тем как выйти на пенсию в 2001 году.

В 2021 году у мужчины диагностировали рак.

"Мюррей был со мной всю мою жизнь, и я не думаю, что кто-то верил, что этот день наступит, но, к сожалению, так и произошло", - прокомментировал смерть Уокера чемпион F1 1996 Дэймон Хилл.

Одной из самых известных фраз Уокера была: "Я должен остановиться сейчас, потому что у меня ком в горле", когда Хилл выиграл Гран-при Японии 1996 года, а заодно и его единственный чемпионат мира.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти ассоциированного члена BRDC, кавалера Ордена Британской империи Мюррея Уокера. Друг, настоящая легенда автоспорта, любимый комментатор нации и заразительна улыбка. Мы благодарны Мюррею за все, что он сделал для нашего сообщества. Спи спокойно, наш друг", - говорится в заявлении Автомобильного клуба Великобритании в Твиттере.

Honorary member and dear friend. For 25 years Murray brought our armchairs alive with his animated enthusiasm, authoritative voice and entertaining ‘Murrayisms’. So glad we were able to name our TV room at Pall Mall after Murray – he’s indelibly etched into our memory every day. pic.twitter.com/Lns93mirwY — Royal Automobile Club (@RoyalAutomobile) March 13, 2021

Напомним, в начале марта на 60-м году жизни умер роSSийский футбольный комментатор Юрий Розанов, который работал на украинском телеканале "Футбол 1". В последние годы он боролся с онкологической болезнью.