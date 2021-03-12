Джима попала в топ-5 спринта Кубка мира по биатлону

В Чехии прошла вторая гонка этапа.

Джима попала в топ-5 спринта Кубка мира по биатлону
Юлія Джима
Фото: Украинский биатлон

В чешском Нове-Место-на-Мораве спринтерской гонкой на 7,5 км с двумя огневыми рубежами закрылась программа второго дня девятого этапа Кубка мира по биатлону.

Самой быстрой была лидер общего зачета Тириль Экгофф.

Норвежка даже с одним промахом сумела опередить немку Дениз Херрманн и итальянку Доротею Вирер, которые не ошиблись на огневых рубежах.

Снова отлично проявила себя Юлия Джима. Как и неделю назад в том же Нове-Место на 8-м этапе КМ в том же спринте 30-летняя олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете была точна на стрельбище, что позволило ей занять пятое место и попасть в цветочную церемонию.

Другие украинские биатлонистки выступили неубедительно.

Результаты гонки:

  1. Тириль Экгофф (0+1) 18:11,4
  2. Дениз Геррманн (0+0) +6,1
  3. Доротея Вирер (0+0) +10,5

...

  • 5. Юлия Джима (0+0) +30,5
  • 26. Дарья Блашко (1+0) +1:20,5
  • 27. Анастасия Меркушина (0+0) +1:22,5
  • 62. Валя Семеренко (1+1) +2:01,6
  • 88. Елена Пидгрушна (1+3) +2:48,9

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