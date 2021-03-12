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2021-03-12
Джима попала в топ-5 спринта Кубка мира по биатлону
В Чехии прошла вторая гонка этапа.
Юлія Джима
Фото: Украинский биатлон
В чешском Нове-Место-на-Мораве спринтерской гонкой на 7,5 км с двумя огневыми рубежами закрылась программа второго дня девятого этапа Кубка мира по биатлону.
Самой быстрой была лидер общего зачета Тириль Экгофф.
Норвежка даже с одним промахом сумела опередить немку Дениз Херрманн и итальянку Доротею Вирер, которые не ошиблись на огневых рубежах.
Снова отлично проявила себя Юлия Джима. Как и неделю назад в том же Нове-Место на 8-м этапе КМ в том же спринте 30-летняя олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете была точна на стрельбище, что позволило ей занять пятое место и попасть в цветочную церемонию.
Другие украинские биатлонистки выступили неубедительно.
Результаты гонки:
- Тириль Экгофф (0+1) 18:11,4
- Дениз Геррманн (0+0) +6,1
- Доротея Вирер (0+0) +10,5
...
- 5. Юлия Джима (0+0) +30,5
- 26. Дарья Блашко (1+0) +1:20,5
- 27. Анастасия Меркушина (0+0) +1:22,5
- 62. Валя Семеренко (1+1) +2:01,6
- 88. Елена Пидгрушна (1+3) +2:48,9