Джима попала в топ-5 спринта Кубка мира по биатлону

В чешском Нове-Место-на-Мораве спринтерской гонкой на 7,5 км с двумя огневыми рубежами закрылась программа второго дня девятого этапа Кубка мира по биатлону.

Самой быстрой была лидер общего зачета Тириль Экгофф.

Норвежка даже с одним промахом сумела опередить немку Дениз Херрманн и итальянку Доротею Вирер, которые не ошиблись на огневых рубежах.

Снова отлично проявила себя Юлия Джима. Как и неделю назад в том же Нове-Место на 8-м этапе КМ в том же спринте 30-летняя олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете была точна на стрельбище, что позволило ей занять пятое место и попасть в цветочную церемонию.

Другие украинские биатлонистки выступили неубедительно.

Результаты гонки:

Тириль Экгофф (0+1) 18:11,4 Дениз Геррманн (0+0) +6,1 Доротея Вирер (0+0) +10,5

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