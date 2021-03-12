Украинец Михайлюк установил личный рекорд в НБА

В матче против "Шарлотт" за 26 минут Святослав сделал 8 результативных передач, набрал 11 очков, сделал 4 подбора и 2 перехвата.

Атакующий защитник "Детройт Пистонс" и сборной Украины Святослав Михайлюк установил личный рекорд по количеству ассистов в матче НБА .

В игре против "Шарлотт Хорнетс" (102:105) баскетболист провел на паркете 26 минут и за это время успел раздать 8 результативных передач (лучший показатель в команде), набрал 11 очков, сделал 4 подбора, 2 перехвата при 2 фолах и 1 потере .

Его рейтинг "плюс-минус" составил +3.