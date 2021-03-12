За следующий бой Ломаченко предлагают семизначную сумму

Отец чемпиона мира в легком весе по версии WBC Девина Хэйни (25-0, 15 КО) Билл рассказал о возможном бое своего сына против экс-чемпиона мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. У меня был разговор с нашим промоутером Эдди Хирном. И я знаю, что мы предложим вскоре Ломаченко семизначный гонорар за то, чтобы он дрался с Хэйни на стриминге DAZN. Посмотрим, что он скажет в ответ", - цитирует Хэйни-старшего vringe.com.

"Слухи о схватке с Линаресом? Да, сделка была на мази, но потом началась перестрелка Василия и Девина в соцсетях. Ломаченко впервые изъявил желание драться с Девином. Сразу же после этого я связался с Эдди. Он должен сделать все, чтобы этот бой состоялся следующим.

Ломаченко - великий боец. Девин давно мечтает с ним встретиться. Мы хотим драться, мы уверены в победе", - категоричен Хэйни.