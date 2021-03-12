УАФ запретила донецкому "Олимпику" играть на стадионе "Динамо". Футбол

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) рассмотрел рапорты официальных лиц матча 17-го тура УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" (0:1).

Было признано, что организация матча на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского со стороны ФК "Олимпик" не соответствовала требованиям Регламента УПЛ и Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ.

В частности, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего уровня безопасности во время подготовки и проведения матча, следствием чего стало несанкционированное появление президента клуба ("Олимпика", - прим. LB.ua) в судейской комнате и на послематчевом флэш-интервью.

Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований.

КДК УАФ учел предыдущие решения от 28 августа 2020 года и 26 февраля 2021, которыми ФК "Олимпик" и стадион "Динамо" им. В. Лобановского были предупреждены о возможности запрета использования стадиона для проведения матчей УПЛ, ПФЛ и Кубка Украины по футболу из-за ненадлежащего уровня организации командами мер безопасности на нем.

По результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение о наложении на ФК "Олимпик" штрафа в размере 500 тысяч грн за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ. Клуб предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторных нарушений.

КДК УАФ также, на основании соответствующей рекомендации Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ, запретил ФК "Олимпик" использовать стадион "Динамо" им. В. Лобановского для проведением матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021 в связи с низким уровнем обеспечения безопасности на стадионе и невыполнением регламентных требований УПЛ и УАФ.

В связи с систематическими нарушениями норм регламентных требований УПЛ и УАФ во время проведения матчей на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, КДК УАФ рекомендовал Комитету по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ рассмотреть вопрос о запрете использовать стадион "Динамо" им. В. Лобановского для проведением матчей УПЛ, ПЛФ и Кубка Украины по футболу до конца сезона-2020/2021 и о возможности проведения матчей на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в сезоне 2021/2022 после отдельного решения Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ, с учетом неукоснительного соблюдения клубами всех регламентных требований по безопасности.