Проигрыш "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы негативно сказался на Украине в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия увеличила отрыв от Украины в 0,275.

Проигрыш "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы негативно сказался на Украине в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: A Bola

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы смутили украинских фанов. И "Динамо", и "Шахтер" проиграли свои матчи "Вильярреалу" (0:2) и "Роме" (0: 3) соответственно и поставили под большой вопрос прохождение в следующую стадию турнира.

При этом два поражения негативно сказались на положении страны в таблице коэффициентов УЕФА. Тогда как Шотландия силами единственного своего представителя "Глазго Рейнджерс", который на выезде сыграл вничью со "Спартой" (1:1), получила 0,25 балла и увеличила отрыв от Украины в 0,275.

Напомним, 11-е место позволяет ассоциации рассчитывать, что ее лучшая команда попадет в группу Лиги чемпионов напрямую - для этого нужно лишь, чтобы триумфатор Лиги чемпионов-2021/22 также завоевал путевку на этот турнир через свой чемпионат.

В то же время чемпионы ассоциаций, занявшие 12-е и 13-е места в таблице, стартуют в турнире с квалификации. Более того, обладатель Кубка страны №13 начнет квалификацию Лиги Европы на раунд раньше, чем №7-12.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 12 марта 2021 года.

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