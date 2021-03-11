МОК отчитался, сколько потратил на борьбу с допингом

Фото: МОК Томас Бах

В своем выступлении на 137-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) президент организации Томас Бах отметил достижения олимпийской повестки дня, стратегической дорожной карты МОК и олимпийского движения.

В частности, Бах сообщил, что за последние 6 лет затраты олимпийского движения на борьбу с допингом составили 260 млн долларов.

"Следуя стратегии Agenda 2020 года, МОК инвестировал дополнительные 60 млн долларов в борьбу с допингом и манипуляциями. Это увеличило общие антидопинговые инвестиции олимпийского движения за время последних Олимпиад до 260 млн", - цитирует Баха пресс-служба МОК.

Накануне Бах был переизбран на пост президента МОК.