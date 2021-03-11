МОК отчитался, сколько потратил на борьбу с допингом

Более четверти миллиардов долларов.

Томас Бах
Фото: МОК
Томас Бах

В своем выступлении на 137-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) президент организации Томас Бах отметил достижения олимпийской повестки дня, стратегической дорожной карты МОК и олимпийского движения.

В частности, Бах сообщил, что за последние 6 лет затраты олимпийского движения на борьбу с допингом составили 260 млн долларов.

"Следуя стратегии Agenda 2020 года, МОК инвестировал дополнительные 60 млн долларов в борьбу с допингом и манипуляциями. Это увеличило общие антидопинговые инвестиции олимпийского движения за время последних Олимпиад до 260 млн", - цитирует Баха пресс-служба МОК.

Накануне Бах был переизбран на пост президента МОК.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
удаленоудалено
Зеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградойЗеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградой
Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в ПольшеТри украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше
Украинки завоевали "золото" и "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам в высотуУкраинки завоевали "золото" и "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам в высоту
Звездный дуэт Ибрагимович-Михайлович спел песню на музыкальном фестивале в Сан-РемоЗвездный дуэт Ибрагимович-Михайлович спел песню на музыкальном фестивале в Сан-Ремо
Блок рекламы


Похожие новости
Селезнев признался, что на сборах "Колоса" в Турции выпил несколько бокалов вина в баре с друзьями. ФутболСелезнев признался, что на сборах "Колоса" в Турции выпил несколько бокалов вина в баре с друзьями. Футбол
Усик назвал, сколько стран предлагали ему изменить гражданствоУсик назвал, сколько стран предлагали ему изменить гражданство
Стало известно, сколько хочет Усик за отсрочку обязательного боя с ДжошуаСтало известно, сколько хочет Усик за отсрочку обязательного боя с Джошуа
Коронавирус не помеха: "Челси" отчитался о прибыли за прошлый сезон. ФутболКоронавирус не помеха: "Челси" отчитался о прибыли за прошлый сезон. Футбол
Клубы Английской Премьер-Лиги потратили на трансферы больше миллиарда фунтов: главный расточитель - "Челси"Клубы Английской Премьер-Лиги потратили на трансферы больше миллиарда фунтов: главный расточитель - "Челси"
Ультрас "Динамо" несколько смягчили риторику относительно Луческу. ФутболУльтрас "Динамо" несколько смягчили риторику относительно Луческу. Футбол
ФИФА выделит национальным федерациям 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса. ФутболФИФА выделит национальным федерациям 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса. Футбол
Стало известно, сколько команды Украинской Премьер-лиги платят за одно ПЦР-тестирование. ФутболСтало известно, сколько команды Украинской Премьер-лиги платят за одно ПЦР-тестирование. Футбол
Столица Португалии выиграла борьбу за проведение плей-офф Лиги ЧемпионовСтолица Португалии выиграла борьбу за проведение плей-офф Лиги Чемпионов
5 млн долл., которые выделили УЕФА и ФИФА на борьбу с коронавирусом в украинском футболе – пока только виртуальные, - генсек УАФ5 млн долл., которые выделили УЕФА и ФИФА на борьбу с коронавирусом в украинском футболе – пока только виртуальные, - генсек УАФ
Последние новости
Подгружаем последние новости