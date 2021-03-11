На "Аллее звезд" в Киеве открыли три именные звезды выдающимся украинским спортсменам.
Увековечили имена Елизаветы Мерешко, Людмилы Турищевой и Анатолия Демьяненко.
На "Аллее звезд" в Киеве открыли именные звезды трем спортсменам, которые прославили Украину на мировом уровне.
Появились имена четырехкратной победительницы и бронзового призера Паралимпийских игр-2016 по плаванию Елизаветы Мерешко, четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Людмилы Турищевой, а также экс-игрока и тренера "Динамо" Анатолия Демьяненко.
Напомним, Турищева после окончания спортивной карьеры в течение 10 лет (1991-2000) возглавляла Федерацию гимнастики Украины.
Демьяненко в качестве футболиста "Динамо" пять раз становился чемпионом СССР, четырежды побеждал в Кубке СССР, а также выигрывал Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА.
В 1988 году вместе со сборной СССР Демьяненко выиграл "серебро" чемпионата Европы.
Сейчаc Демьяненко занимает должность Первого вице-президента Украинской ассоциации футбола.