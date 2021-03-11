На "Аллее звезд" в Киеве открыли три именные звезды выдающимся украинским спортсменам.

Увековечили имена Елизаветы Мерешко, Людмилы Турищевой и Анатолия Демьяненко.

Фото: УАФ

На "Аллее звезд" в Киеве открыли именные звезды трем спортсменам, которые прославили Украину на мировом уровне.

Появились имена четырехкратной победительницы и бронзового призера Паралимпийских игр-2016 по плаванию Елизаветы Мерешко, четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Людмилы Турищевой, а также экс-игрока и тренера "Динамо" Анатолия Демьяненко.

Напомним, Турищева после окончания спортивной карьеры в течение 10 лет (1991-2000) возглавляла Федерацию гимнастики Украины.

Демьяненко в качестве футболиста "Динамо" пять раз становился чемпионом СССР, четырежды побеждал в Кубке СССР, а также выигрывал Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА.

В 1988 году вместе со сборной СССР Демьяненко выиграл "серебро" чемпионата Европы.

Сейчаc Демьяненко занимает должность Первого вице-президента Украинской ассоциации футбола.

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