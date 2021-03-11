Информаторы WADA Cтепановы обвинили РоSSию в нарушении прав человека и подали иск

Супруги Степановы утверждают, что РоSSия нарушила их права человека.

Юлия и Виталий Степановы
Фото: sportsintegrityinitiative.com
Юлия и Виталий Степановы

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о масштабной допинг-программе РФ Юлия и Виталий Степановы подали иск против РоSSии, адресованный Верховному комиссару ООН по правам человека, сообщает Sports Integrity Initiative.

В иске сказано, что осуществление Россией государственной допинг-программы нарушает их права человека. Она, по мнению адвокатов, нарушает статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), в которой сказано: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унизительному для достоинства обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не может без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам".

Кроме того, Степановы обвинили РоSSию в нарушении п. 3 статьи 8 МПГПП: «Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду". По мнению адвокатов, участие в государственной допинг-программе является принудительным трудом.

34-летняя Юлия Степанова утверждает, что у нее не было выбора, кроме как участвовать в "медицинском или научном" эксперименте, которым была система государственного допинга. Обстоятельства, при которых это происходило, не оставляли возможности для свободного и информированного согласия, поскольку ее средства к существованию зависели от участия в государственной программе. Весь иск занимает 128 страниц.

Напомним, в декабре 2014 года легкоатлетка Степанова, которая специализируется в беге на средние дистанции, и ее муж - бывший главный специалист образовательного отдела РоSSийского антидопингового агентства (РУСАДА), стали героями фильма немецкой телекомпании ARD. В нем утверждалось, что роSSийские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Организованное после эфира независимое расследование WADA закончилось дисквалификацией РоSSийской Федерации легкой атлетики.

В 2016 году Степановы должны были эмигрировать сначала в Канаду, а затем в США после того, как был взломан аккаунт электронной почты Юлии и ее аккаунт в антидопинговой администрации WADA, а также Система управления (ADAMS), в которой спортсмены должны были указать место, где они будут доступны для тестирования.

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