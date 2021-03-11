Самый старый действующий игрок начал свой 36-й сезон в профессиональном футболе

Неувядающий Кадзуёси Миура.

Самый старый действующий игрок начал свой 36-й сезон в профессиональном футболе
Кадзуесі Міура
Фото: AFLO / Global Look Press

Нападающий ФК "Йокогама" Кадзуёси Миура вышел на замену в концовке матча 3-го тура японской Джей-лиги против "Урава" (0:2). Для 54-летнего форварда по прозвищу "Король Кадзи" это первая игра в нынешнем чемпионате Японии. Таким образом, он начал свой 36-й сезон в профессиональном футболе.

Миура начал карьеру в 1986 году в бразильском "Сантосе". Впоследствии в его карьере был ряд клубов из Бразилии и Японии, а также итальянский "Дженоа", хорватский "Кроация" и австралийский "Сидней".

В сборной Японии "Вечный самурай" сыграл 89 матчей и забил 55 голов с 1990 по 2000 год.

Миура - единственный профессиональный футболист, игравший в пяти десятилетиях, и самый старый действующий игрок.

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