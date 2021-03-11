Томас Бах переизбран президентом МОК

Кандидатура деятеля немецкого и международного олимпийского движения была безальтернативной.

Томас Бах
Фото: olympic.org
Томас Бах

10 марта в режиме онлайн начала работу 137-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК).

Основное событие первого дня сессии - выборы президента МОК. Единственным кандидатом на этот пост был Томас Бах, который возглавляет эту организацию с 10 сентября 2013 года.

В итоге Бах был переизбран на четырехлетний срок, сообщает официальный сайт МОК.

Согласно Олимпийской хартии, президент МОК избирается из числа членов этой организации тайным голосованием на восемь лет, с возможностью однократного продления срока полномочий на четыре года.

В июле 2020 года Бах принял решение избираться на новый срок. Свое решение он озвучил летом 2020 года во время 136-й сессии организации, которая впервые в истории МОК проходила в формате видеоконференции.

Во второй день работы сессии МОК, 11 марта, планируется также обсудить ход подготовки к Играм в Токио и Пекине.

137-я сессия МОК завершится завтра рассмотрением вопроса об утверждении стратегии Олимпийского порядка развития до 2025 года, которая состоит из 15 пунктов.

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