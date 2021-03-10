Зеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградой

Алина стала кавалером ордена княгини Ольги III степени.

Зеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградой
Аліна Ягупова
Фото: fiba.basketball

Украинская баскетболистка Алина Ягупова Указом президента Владимира Зеленского награждена орденом княгини Ольги III степени, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В Указе сказано, что Ягупова получила награду за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины.

Ягупова - лучшая баскетболистка Украины. В настоящее время защищает цвета турецкого "Фенербахче".

Она участвовала в четырех чемпионатах Европы, а в прошлом сезоне была признана MVP женской Евролиги.

Средние показатели спортсменки в Евролиге составляют 20,7 очка за игру, а также 8,3 подбора и 3,7 передачи.

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