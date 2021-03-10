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2021-03-10
Зеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградой
Алина стала кавалером ордена княгини Ольги III степени.
Аліна Ягупова
Фото: fiba.basketball
Украинская баскетболистка Алина Ягупова Указом президента Владимира Зеленского награждена орденом княгини Ольги III степени, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
В Указе сказано, что Ягупова получила награду за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины.
Ягупова - лучшая баскетболистка Украины. В настоящее время защищает цвета турецкого "Фенербахче".
Она участвовала в четырех чемпионатах Европы, а в прошлом сезоне была признана MVP женской Евролиги.
Средние показатели спортсменки в Евролиге составляют 20,7 очка за игру, а также 8,3 подбора и 3,7 передачи.