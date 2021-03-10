В "Шахтере" категорически опровергли информацию о возможном назначении Аллегри

Директор селекционного департамента "Шахтера" Жозе Боту опроверг информацию о том, что клуб начал переговоры с бывшим тренером "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри. По его словам, в "Шахтере" нет претензий к работе Луиша Каштру.

"Переговоры с Аллегри? Это неправда. Мы ни с кем не контактировали и довольны Луишем Каштру", - цитирует Бота retesport.it.

"Аллегри - отличный тренер, но "Шахтер" уже годами ищет наставников с более атакующими стилями игры, а не тем, который у него", - отметил функционер.

Ранее журналист Олег Ящук сообщал, что если "Шахтер" договорится о сотрудничестве с Аллегри, то итальянец возглавит "горняков" уже летом.

Аллегри не занимается тренерской работой после отставки из "Ювентуса" в мае 2019 года. Вместе с "бьянконери" он пять раз подряд выигрывал Серию А и дважды выводил команду в финал Лиги Чемпионов.

Контракт нынешнего наставника "Шахтера" Каштру рассчитан до конца сезона. Португалец тренирует "горняков" с 2019 года.

Завтра "Шахтер" в Риме сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против команды еще одного бывшего главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки - "Ромы". Начало - в 22:00.