Промоутер Усика заявил, что не представляет, где состоится бой Усик - Джойс и состоится ли вообще

Ожидается, что следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (18-0, 13 КО) станет также непобежденный британец Джо Джойс (12-0, 11 КО).

Однако промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что пока нет никаких договоренностей о проведении этого боя. По его словам, он хотел бы отдать бой на торги.

"Чтобы избежать каких-либо сложностей, я предпочел бы, чтобы бой пошел на торги. Поединок идет на торги, и рынок показывает его истинную стоимость. Это всем выгодно, особенно бойцам", - цитирует Красюка Fightnews.info / iFL TV.

При этом промоутер заявил, что еще не знает локации будущего боя.

"Я не представляю, где состоится бой Усик - Джойс. Я даже не уверен, состоится ли он вообще. Вопрос в том, пройдет ли бой Джошуа - Фьюри. У них есть одна проблема - время, которое уходит. Если они не анонсируют бой в течение следующих трех недель, то нет шансов на то, что WBO будет ждать так долго", - отметил Красюк.

"Без подтверждения этого поединка WBO не может объявить бой за временный титул. У меня есть предчувствие, что бой Джошуа - Фьюри не произойдет в ближайшее время. В таком случае Джошуа придется либо освободить титул, или драться с Усиком", - подчеркнул промоутер Усика.

Напомним, для украинца предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе. С 2019 года Усик одержал победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.