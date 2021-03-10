Олимпиада-2020 в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Церемонию передачи олимпийского факела также проведут без зрителей.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет без иностранных болельщиков
Фото: Kazuhiro NOGI

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков, о чем сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.

Причиной послужили пандемия COVID-19 и риск возможного распространения более заразных видов коронавируса, привезенных в Японию из других стран.

Также организаторы решили провести церемонию передачи олимпийского факела без зрителей.

Отмечается, что Оргкомитет Игр сообщил в ответ, что решение будет принято до конца марта.

Большинство японцев не поддерживает идею разрешения на въезд иностранных туристов для посещения олимпийских мероприятий в условиях пандемии.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры стартуют 24 августа.

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