Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

Фото: instagram.com/1kateryna_klymiuk1

Три украинские легкоатлетки сдали положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в закрытых помещениях в Торуни, сообщает sportarena.com.

Положительные тесты сдали участники эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.

"Сегодня они сделали повторный тест - он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют", - цитирует главного тренера сборной Украины Вячеслава Тыртышника издание.

"Мы будем стараться и все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, должны провести там десять дней", - отметил Тыртышник.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился вчера. Украина завоевала три медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли "золото", Ирина Геращенко получила "серебро".

В медальном зачете Украина заняла шестое место.